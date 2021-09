Vabanenud pensioniraha meelitab kelme! Paari nädalaga petsid libekeeled välja üle 150 000 euro 

Politseisse on jõudnud info paljude pettuste kohta, mille ohvriks on pahaaimamatud inimesed langenud. Augusti alguses teeb 55aastane naine teatud investeerimisplatvormile konto ja kannab sinna esimese sissemakse. Seejärel võtavad erinevad inimesed naisega ühendust ja veenavad teda laenu võtma. Naine kannab 300 eurot ühe meesterahva pangakontole eesmärgiga investeerida. Seejärel võtab ta, eelneva veenmise tõttu, erinevatest kiirlaenuasutustest laenu. Nüüdseks on naine tagasi saanud ainult 300 eurot, mis ta kandis selle mehe pangakontole, ülejäänut aga mitte. Esialgsel hinnangul on talle tekitatud kahju ligi 13 080 eurot.