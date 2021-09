Tallinnas tabati eakalt naiselt toidukoti röövinud mees 

„Sõitsin kolleegiga piki Mustamäe teed ja märkasin Marja kaupluse juures tavatut sagimist ja ärritunud inimesi, lisaks nägin teisel pool teel kätega vehkivat ja jooksvat vanemat meesterahvast. Vaist ütles, et midagi on korrast ära. Pidasin auto kinni ja läksin peatuses seisva ja ärevalt vestlevate inimeste juurde. Küsisin, kas on abi vaja? Üks naine lausa karjatas, et väga on vaja! Selgitas, et nägi just pealt, kuidas noorem meesterahvas haaras peatuses bussi ootavalt eakalt memmelt käte vahelt ratastega käru, jooksis üle tee ja põgenes Eks kaubamaja poole,“ selgitas olukorrale reageerinud peainspektor Talehh Gusseinov. „Jooksin näidatud suunas ning tabasin käruga noormehe Välja bussipeatusest“. Noormees sai operatiivselt kinni peetud ja üle antud politseipatrullile.