Üksikema ahastab: naaber terroriseerib! Uue üürikodu jaoks pole raha, munitsipaalkorterit tuleb oodata aastaid 

Üksikema Linda (nimi muudetud) uuris enne praeguse kodu üürilepingule alla kirjutamist, kas see ikka on vaikne korter. Nii maakler kui ka korteri omanik kinnitasid, et kodu on mürakindel. „Naiivne nagu ma olen, uskusin neid ja maksin suure summa ära,“ räägib Linda.