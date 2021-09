FOTOD | Ekseko seakombinaadis algselt kahtlustatud gaasileke kahanes väikseks äparduseks

Kummaline äpardus

„Isegi päästeamet ei tea, mis gaasiga tegu,“ on Ojavee vahejuhtumist ärritunud. „Nemad oma aparatuuriga ei suutnud kindlaks teha, mis aine see oli. Nad tellisid Tallinnast erirühma, mis peab selle selgeks tegema.“

„Neljast jaoskonnast on üks praegu suletud,“ sõnab päästeameti pressiesindaja Marek Kiik. „Kohe, kui inimestel halb hakkas, pandi ventilatsioon täie võimsusega tööle, nii et hapnikupuudust meie inimesed ei tuvastanud. Aga kust see gaas pärit on, kas loomadest, sõnnikust või kuskilt mujalt, selle peab kindlaks tegema erikeema talitus, mis pärastlõunal jõuab Viljandisse.“