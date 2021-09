Afganistani tudeng kaotas Talibani võimuhaaramise tõttu võimaluse Eestis õppida 

Uus lend pidi toimuma 1. septembril, ent lennujaamas oodanud Kamalile laekus sel päeval kiri Eesti saatkonnast, milles teatati, et ülikool otsustas „erinevatel põhjustel“, et teda ei oodata enam Eestisse õppima. Möödunud oli välisüliõpilastele määratud Eestisse saabumise tähtaeg (23. august) ja ka Kamalile lubatud pikendus. Kirjas teatati, et on alust arvata, et afgaani Eesti külastamise eesmärk pole õppimine, mistõttu pole tal alust ka viisa saamiseks. Kamali Kanadas elav vend kirjutas ülikoolile, et kui inimesel poleks kavatsust õppima asuda, ei ootaks ta Delhis kuid viisat, ei ostaks Eestisse mitmeid lennupileteid ega magaks lennujaamas, et esimesel võimalusel kooli jõuda. Ta palus ülikoolilt empaatilist lähenemist, ent mingit paindlikkust üles ei näidatud.