Foto: Grete-Elisabeth Lauri

Levib väide, nagu oleks tuhandete eurode ulatuses tehtud inimestele trahve koroonaga seotud reeglite rikkumise eest, samas on neid ka tühistatud. Kui palju on Eestis tehtud trahve koroonapiirangute rikkumise eest? Kui paljud neist on tasutud? Kas mõni trahv on ka tühistatud? Miks?