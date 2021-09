VIDEO | Jaak Aab: panustame kaugtööle, valitsussektor võiks kasutada viiendiku võrra vähem büroopinda

Aabi sõnul lisab majanduskasv ka kulusid, näiteks teadusrahastust tuleb suurendada. Sama kehtib kaitsekulude kohta, kus baassumma on 2% SKT-st. Keskmine pension tõuseb indekseerimise tulemusel aprillis 38 eurot, mis nõuab samuti lisaraha. Tervishoiutöötajatega sõlmitud kollektiivleping toob järgmisel aastal 82 miljonit eurot lisakulu. Vältimatud kulud kaasnevad ka tervishoiukriisiga. Avalik sektor sel aastal palkasid praktiliselt ei tõuse, kuid järgmisel aastal seda niimoodi hoida ei saa.

Aab tegi valitsusele riigireformiga seoses ettepaneku panustada avalikus sektoris enam kaugtööle. Suur plaan on riigimajade avamine, mis võimaldab pindade efektiivsemat kasutamist. Järgmise nelja aasta jooksul tuleks valitsussektoris büroopindasid vähendada 20%. Siseministeerium kolib ühendusministeeriumisse hiljemalt aastaks 2023, suur vanalinna hoone müüakse tõenäoliselt maha.

Justiitsminister Maris Lauri kinnitas, et ka tema haldusalas püütakse kontoripinda vähendada. Patendiamet kolib samasse hoonesse, kus praegu on konkurentsiamet ja andmekaitse inspektsioon. Muutuvad ka ametite rahastussüsteemid.

Lauri ütles ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud andmestiku kohta, et häda on selles, et AK-märge pannakse kohati väga kergekäeliselt, kuid teinekord unustatakse see hoopis lisamata. Teine probleem on, et tähtaegade möödudes unustatakse see maha võtta. Tihtipeale pole tegemist pahatahtliku ja sihiliku tegutsemisega, ollakse üleliia ettevaatlikud. Läbi tuleks vaadata kogu protsess. Märget tuleks kasutada siis, kui kirjas on toodud inimese isiklikud andmed nagu telefoninumber või aadress. Üldistele küsimustele vastamine ei saa mingil juhul olla AK-märkega. Standard salastamiseks on viis aastat, kuid iga andmestik ei vaja seda. Pikendada tohiks seda vaid väga põhjendatud kaalutlustel. Avatus on Lauri sõnul demokraatliku ühiskonna aluseks.

Mis puudutab avalikku kohtupidamist, siis eesmärk on, et see oleks avatum. Seetõttu on Lauri sõnul plaanis avalikustada kõik kohtuotsused, olenemata sellest, kas nad on jõustunud või mitte, koos vastava märkega. Kriminaalasjades on süüdistatava, süüdimõistetu ja õigeks mõistetu andmeid selgelt ehk nimeliselt näha, kuid muudes asjades on andmed anonümiseeritud, kuna üks oluline põhiõigus on pere ja eraelu puutumatus. Kui on põhjendatud soov näha, mille üle inimesed vaidlevad, siis saab esitada taotluse, ütles Lauri.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas rääkis ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta, et selle eesmärk on, et riik saaks alustada ettevalmistustegevusi meretuuleparkide hoonestuslubadele, mida panna hiljem avalikule pakkumisele. See puudutab nii meretuuleparke kui ka kalakasvandusi. Elektrienergia järgi on vajadus suur, seega tuleks parke rajada kiiresti.

Majandusministeeriumi poolt tehti ettepanek transpordiametile, et alustada ettevalmistusi suursaarte parvlaevaühenduse uueks hankeks. 2026 lõppeb olemasolev leping, kuid järgmisel sügisel tuleb teha otsus, kas riik soovib olemasolevad parvlaevad välja osta. Kui hange jätta vahetult enne aastat 2026, siis ei saa hankel osalejaid olla väga palju. Laevad peavad Aasa sõnul olema kindlasti keskkonnasõbralikud, kuid muudes punktides tuleb kokku leppida ja saarte elanikke kaasata.