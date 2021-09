Totaalne mugavus ja kaitse COFRA-lt 

Torkekindluse (P) annab jalanõule polüetüleenist antistaatiline vahetald Zero Perforation, mis on teiste omasuguste seas pehmeim, kergeim (koguni 55% kergem teistest tekstiilist taldadest) ja painduvaim.

Turvaninad ei ole preemium jalanõudel juba 15 aastat metallist. Uus klaaskiust turvanina on õhuke, kuid väga vastupidav (200J), mittemagnetiline, kompaktne ja kerge – 90 g terasest turvanina kõrval kaalub see vaid 60 g. Lisaks ei juhi metallivaba klaaskiud temperatuuri.

Ühes tükis õmblusteta pealsed on Cordurale tõsist konkurentsi pakkuvast Techshell materjalist. Kanga sisse kootud silikoonstruktuur tagab vastupidavuse ja vetthülgavuse, tekstiil aga kerguse ja hingavuse. Nagu Total Reflex, nii on ka see mudel ära teeninud Boa usalduse.

Välistald on innovaatilisest XL Extralight materjalist, mis on ülimalt kerge, paindlik ja vastupidav. Tihedal paisutatud materjalil on suurepärased füüsikalis-mehaanilised omadused – hülgab vedelikke ja kemikaale ega võimalda bakterite paljunemist. Suurepärane vastupidavus veele, UV-kiirgusele, kloorile ja soolale. Selle kergus (3 korda kergem teistest samade mehaaniliste omadustega materjalidest) on võimaldanud toota väga madala kaaluga (umbes 420 g) turvajalatseid. Lisaks on kannapiirkonnas spetsiaalne muster, et märjale pinnale astudes jalg ei libiseks.