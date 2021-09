Koroonatõendi hankimine vintsutab tuhandeid nutivõõraid inimesi 

“Inimesed on stressis, segaduses, häiritud, neid on jooksutatud asutuste vahel. Maha rahustamine võtab aega ning vahel selgub, et tegelikult neil ei ole vaktsineerimispassi vaja, kuna nad ei käi kinos, teatris, kohvikus, aga meedias ilmuva tõttu on jäänud mulje, et kõigil peab olema, “ ütleb Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg.