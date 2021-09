KAS TRADITSIOON MUUTUB? Miks otsustavad vanemad panna lapsele hoopiski ema perekonnanime? 

Lapsele nime andmise küsimus võib esile kerkida nii vabaabielus kui ka abielupaaride seas, kui mees ja naine on säilitanud mõlemad enda perekonnanime. Tallinlanna Evelin jättis abielludes alles oma nime ja sõlmis mehega kokkuleppe, et kui sünnib poeg, saab ta isa perekonnanime, ning kui tütar, siis tema saab ema nime. „Sündis tütar ja meil mehega omavahel polnud mingit probleemi, laps sai minu nime,“ meenutab Evelin. „Mõningad tuttavad ja sugulased olid küll algul üllatunud, et sellise valiku tegime. Lõppude lõpuks, meie laps, meie otsus – siin ei olnud ju kellelgi teisel sõnaõigust.“