VÕIMULETRÜGIJATE KURITEOD | HARJUMAA: kes sõitis pidevalt ilma juhiloata, kes peksis lauljat hümni solkimise eest  

Karistused saavad kantud, aga kuriteod jäävad. Õhtuleht otsis välja, milliseid kriminaalkorras karistatavaid tegusid on sooritanud tänavu kohalike omavalitsuste valmistel kandideerijad. Sulitempe on nõnda metsikult palju, et ühte loosse need lihtsalt ära ei mahu! Seega tuleb läheneda väiksemate piirkondade kaupa. Esimesena ilmus artikkel Ida-Virumaal võimule pürgijatest, nüüd on järg Harjumaa, sealhulgas Tallinna käes.