Politsei muutis inimese teadmata tema nime 

„PPA teenindusbüroos teatati inimesele, et kuna tema sünniaktis on tema eesnimi kirjutatud sellisel kujul, et eesnime esimene täht erineb kasutusel olevast nimest, siis väljastatakse talle uued isikut tõendavad dokumendid uue nimega. Inimest ei ole tema eesnime muutmisest varem teavitatud ja ta ei ole oma nime muutmisega nõus,“ teatab õiguskantsler. Omavalitsuse teatel on siseministeerium andnud suunise, et kuna sünniaktid on kantud rahvastikuregistrisse, tuleb inimese andmete kindlakstegemisel lähtuda sünniakti kantud andmetest, märgib õiguskantsler. Sellise halduspraktika õigusliku alusena nimetati rahvastikuregistri seadust. Niisiis loetakse inimese nimeks see nimi, mis on kantud sünniakti.