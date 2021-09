RKASi juht tõrgub kobarkäki pärast tagasi astumast | Jätkan tööd juhatuse esimehena 

Kati Kusmin, Riigi Kinnisvara juht: Riigi Kinnisvara juhatus ja meeskond hindab koostöös rahandusministeeriumiga, milline oli hoone rajamisel erinevate osapoolte vastutus ja võimalikud eksimused ning kas on alust kahjunõuete esitamiseks. Sellise hindamise soovituse andis ka riigisekretäri raport. Samuti tegutsetakse koostöös sotsiaalministeeriumi ja terviseametiga lahenduse väljatöötamisega, kuidas edaspidi ravimite hoiustamine lahendada ning milline on RKAS roll ja võimalike muudatustööde ulatus. TTJA juht on avalikkusele ka kinnitanud, et viimastel aastatel on RKAS tegevus hoonete rekonstrueerimisel ja rajamisel täiesti uutel alustel ning selle osas pole TTJAl midagi ette heita.

Õhtuleht: Vastust lugedes jääb mulje, et see on antud hoopis mingile teisele küsimusele, mitte sellele, mille meie esitasime. Kirjeldate küll, kuidas teie tegevus on täiesti uutel alustel, aga meie küsisime hoopis RKASi juhi tagasiastumise kohta. Vastake palun ka sellele.