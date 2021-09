MIS TOIMUB? Haiti prokurör tahab peaministrit arreteerida, peaminister teda vallandada 

KAHTLASED LOOD: Peaminister Ariel Henry on presidendi surmas kahtlusalune. Foto: AFP/Scanpix

Haiti presidendi mõrvast pole tükk aega kuulda olnud. Samal ajal on saareriik üha sügavamale poliitilisse porri vajunud. Port-au-Prince'i peaprokurör teatas, et kahtlustab atentaadi korraldamises peaminister Ariel Henryt. Valitsusjuht ei jäänud vastust võlgu ning teatas vastuseks, et kavatseb prokurörile sule sappa pista. Juba leidis ta mehele ka asendaja.