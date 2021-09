Helir-Valdor Seeder: Kiige kaitsele viskunud Ratas on kaotanud närvid 

Keskerakonna esimees Jüri Ratas viskus väga ebaõnnestunult oma poliitilise lemmiklapse Tanel Kiige kaitsele ning soovib kohalikke valimisi ja koroonakriisi kasutada kaitsekilbina, et valimiste eel ja koroonaviiruse leviku tingimustes ei tohiks enam mingisugust kriitikat teha. Ratase vassimine Isamaa avalduse kohta, et pole vahet kas vaktsineerida või mitte, näitab, et Keskerakonna esimees on kaotanud närvid.

Kuid Kiige nõrk juhtimine, ebaõnnestumised ja skandaalid valitsemisalas ning tegematajätmised on need, miks me tõstame häält ja nõuame tema ametist tagasiastumist. Isegi kui vaktsineeritud inimene levitab koroonaviirust neli korda vähem kui vaktsineerimata inimene, ei saa valitsus järjepidevalt alates juulikuust väita, et vaktsineeritud inimene on nakkusohutu inimene. See ei ole vettpidav argument inimeste täielikult nakkusohutuks liigitamisel. Meie hinnangul tekitab selline väär kommunikatsioon rahva seas võltsturvalisust, aitab kaasa viiruse levikule ning tuleb lõpetada.

Meie ei levita vandenõuteooriaid, vaid usaldame teadlasi. Meie andmed pärinevad sel augustil avaldatud Tartu Ülikooli seireuuringust. Sellest selgub, et viirusekandja võib olla iga kahesajas vaktsineeritud täisealine. Arvestades vaktsineeritute arvu, käib Eestis oma „nakkusohutust tõendava“ koroonapassiga seega ringi umbes 3700 viirusekandjat ja seda on palju. Me ju ei saa seda lihtsalt vaikides pealt vaadata. Meie kohustus on see kõva häälega välja öelda ja seda me ka teeme.