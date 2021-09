Uus võte ehitusvaidluses: kinnisvarafirma kogus Ihastesse uusrajooni ehituseks toetusallkirju 

TÖÖ KÄIB: Ihaste seltsi eestvedaja Kalle Pilt heitis Tartus Ihastes toimetavale firmale ette seda, et raietöödega alustati enne detailplaneeringu kinnitamist. Foto: Aldo Luud

„Inimesed ei saa aru, millele nad allkirja annavad ehk nende pöördumiste sõnastused on nii segased, et neist ei saa lihtsalt aru. Pöördumine Ihaste arenduse toetuseks on väga üldsõnaline ja teine allkirjade kogumine on Ihaste metsa kaitseks – millise metsa kaitseks? Ihastes on nii palju metsa,“ ütleb Ihaste seltsi eestvedaja Kalle Pilt, et selles Tartu linnaosas valitsevad mõistuse üle emotsioonid.