NUHK SCANIAS: Rootsi pani Venemaale luuret teinud mehe trellide taha 

Rootslane kopeeris töökohast USB-seadmele tundlikku laadi andmeid ning sai diplomaadilt selle eest väikese tasu. Ta tunnistas, et oli teadlik sellest, et tema tegevus on Venemaa huvides. Lisaks varastas ta infot ka Rootsi autovalmistajalt Volvolt, ent prokuratuur ei leidnud piisavalt tõestust, et selle info müümine Rootsi riiki kahjustas, ning loobus sellekohasest spionaažisüüdistusest.