TOHUTU KAHJU: Raplamaal viisid vargad minema poolteist tonni küüslauku, mille väärtus ületab 17 000 eurot! 

Vaevatasu info eest

Reigo sõnul naabrid hoidla juures varguseööl liikumist ei märganud. Seda suuresti seetõttu, et puud ja põõsad varjavad lähima naabri vaadet. Teised naabrid ei näeks, sest väike küngas jääb ette. Reigo sõnul on üks võimalus, et küüslauk viidi Eestist välja, kus see maha müükase. „Kui olid kohalikud, siis võib-olla müüvad laatadel ja turgudel maha. Võimalusi on. Aga kogus on suur. Kui keegi järsku nii suurt kogust müüma hakkab, peab sellest kusagilt ikka kuulma,“ loodab Reigo, et vargad ikkagi kätte saadakse. Ta tegi politseisse avalduse ja on pannud välja vaevatasu sellele, kelle vihje viib varaste tabamiseni.

„Mul on väike tütar. Kaotasin väärtuslikku aega, et temaga tegeleda, sest rassisin kogu aeg põllul, et perele leib lauale saada ja nende tulevikku kindlustada. Ja nüüd siis nii... Töö ja vaev viidi lihtsalt minema. Viis aastat olen selle nimel pingutanud, kaotus on suur,“ on põllumees muserdatud. Korraks kaalus ta koguni, et teha küüslaugu kasvatamisega lõpparve, aga praegu on ta kindel, et siiski jätkab. Nii palju vaeva ju juba nähtud.

Reigo ämm Katrin, kes oli väimehega varguse avastamise ajal koos, loodab, et vargad õnnestub tabada. „Ma olen viie aasta jooksul näinud, kuidas Reigo on oma maheküüslaugu kasvatamisega nullist alustanud. Visalt ja järjekindlalt. Et jõuda välja ajani, mil suur töö hakkab juba ka veidi ära tasuma. Tal on olnud paremaid ja raskemaid aegu, nagu ikka noortel ettevõtjatel. Ta on hakkama saanud. Aga kui keegi tuleb ja varastab, lööb see kõige tugevamalgi jalad alt.“

Katrin loodab, et isegi kui vargal südametunnistust ei olnud, siis ehk on südametunnistus sel inimesel, kellele on pakutud odavalt müügiks suuremas koguses küüslauku, ja loodetavasti annab ta sellest teada kas politseile või Reigole.