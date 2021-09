Mart Helme: „Kui öeldakse, et me toetame teid, siis ma ütlen „loomulikult, aitäh, väga hea“.“

„Minul polnud mingisugust kohtumist Eesti Vanematega,“ ütles Õhtulehele Mart Helme. „Mul oli kohtumine rahvaga. Kes need inimesed seal olid? Seda mina ei tea.“ EKRE esindaja sõnul oli kohtumisel umbes poolsada inimest. „Ukse peal keegi neilt ei küsinud, kuhu nad kuuluvad. Mina ülekuulamise ei korralda, et saada aru, kas nad on teiste erakondade provokaatorid või kuuluvad teiste organisatsioonide alla.“