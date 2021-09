Eesti parlamendierakondadel võiks olla mõned teemad, millega ei mängita. Eesti iseseisvuse üle ei tasu arutelda ja isegi mitte nalja teha, nagu sai valusalt aru Reformierakond, kui nad esitasid rahvaküsitlusele selgelt Eestile kahjulikud küsimused.

Nalja ei tohi teha ka inimeste tervisega, sest mingil hetkel võib see olla elu ja surma küsimus. EKRE enda kriitiline retoorika ja innukus kutsuda üha rohkem inimesi valitsuse plaanide ning korralduste vastu protestima on ju arusaadav – möllav rahvas aitab kasvatada opositsiooni reitingut. Kuid sellel mõõgal on ka teine ja mitte vähem terav pool.

Statistika näitab juba praegu, et laste vaktsineerimise protsendid Eestis vähenevad. EKRE retoorika, et vaktsiinid – olgu jutt kasvõi ainult koroonast, kuulaja laiendab selle automaatselt kõigile vaktsiinidele – on ohtlikud, aitab sellele trendile kindlasti kaasa.

2023. aastal on riigikogu valimised ja pole üldse mõeldamatu, et need võibki võita EKRE, mis tähendab ehk uuesti valitsusvastutuse võtmist. Tähendab ehk isegi terviseministri ametikohta. Kas see on siis Kert Kingo või Henn Põlluaas või Anti Poolamets, kes hakkavad tõsisel ilmel rääkima, et lapsi tuleks ikka lastehalvatuse vastu vaktsineerida? Kes neid siis usub, kui aastaid on räägitud midagi muud?