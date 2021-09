JULM TAPATÖÖ: Fääri saartel tapeti ühe päevaga üle 1400 delfiini 

Fääri saartel on suuremate mereimetajate – enamjaolt vaalade – küttimine sajanditepikkuseks traditsiooniks. Seda nimetatakse kohalikus keeles grindadrap'iks. Sageli toimub see ettevõtmine spontaanselt, kui märgatakse suuremat parve. Seni pole see aga nii üle võlli läinud kui möödunud pühapäeval, mil tapeti üle 1400 delfiini. Kütid tõmbasid pärast mereimetajate tapmist nende korjused madalast veest kaldale ja jagasid neid kohalikele elanikele tarbimiseks, teatab BBC.

„See oli suur viga,“ sõnas Fääri vaalapüüdjate ühingu esimees Olavur Sjurdarberg, kes tõdes, et tapmine läks üle piiri. Ta ise küll jahis ei osalenud, ent märkis, et algselt hinnati delfiinide parve umbes 200 isendile. Kui vaalapüüdjad tapmisprotsessi alustasid, selgus, et parve tegelik suurus on kordi suurem. „Keegi oleks pidanud seda aimama. Paljud inimesed on juhtunu tõttu jätkuvalt šokis,“ märkis Sjurdarberg. Kõigele vaatamata oli püük kohalike võimude poolt heakskiidetud ja mingeid seadusi ei rikutud.

Taani parlamendisaadik (Fääri saared on Taani autonoomne territoorium) Sjurdur Skaale põrutas, et verisesse randa kogunenud kohalikud olid juhtunu tõttu maruvihased. Siiski tõdes mees, et õigel moel sooritatav küttimine pole taunitud, ent selleks on kasutusel spetsiaalsed piigid, mis muudavad tapmise kiireks ja valutuks. Praeguses olukorras kasutati lihtsalt nuge. Skaale märkis, et valgekülg-delfiinide püüdmine on seaduslik, ent mitte kuigi populaarne. Küsitlused näitavad, et ka Fääri saarte elanikud on pigem delfiinide massitapmise vastu.