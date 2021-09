Kaja Kallas: „Vähem kindlustatutel on võimalus saada rahalist toetust, et kõrgenenud elektrihinnaga toime tulla.“

Riigikogu liige Indrek Saar märkis, et päev-päevalt kõigi aegade rekordeid purustavad elektrihinnad puudutavad eriti neid, kelle sissetulekud on väiksed või kelle kulud elektrile on suured. Ta soovis peaministrilt teada, mida plaanib valitsus teha, et hinnatõus ei lööks oluliselt tarbijaid ja ettevõtlust.

Valitsusjuht märkis, elektrihinnal on mitmeid mõjureid. „Eesti on osake põhjamaisest elektriturust, mis on siiani tegelikult toonud meile odavamat elektrit kui siis, kui me olime üksinda,“ rääkis Kallas. „Selle aasta probleem on, et Norra hüdroelektrijaamades on olnud erakordselt vähe vett ja paraku on olnud tegemist ka kõige tuulevaiksema suvega.“ Ta lisas, et väga kõrgeks on tõusnud ka fossiilse kütuse hind, sest aastaga on kaks korda kasvanud CO2 kvoodi hind, ning taastunud on majanduskasv, mille tõttu on omakorda suurenenud elektritarbimine.