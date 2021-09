SEEKORD BALLISTILISED: Põhja-Korea korraldas taas vastuolulise raketikatsetuse 

Lõuna-Korea ametnike teatel pole täpselt selge, kus pidid raketid maanduma või kui suur oli nende lennuulatus, teatab BBC. Lõunapoolse Korea armee ülemjuhataja teatas, et nende sõjavägi säilitab tihedas koostöös USAga täieliku valmisoleku. Sõna võttis ka Jaapani peaminister Yoshihide Suga, kes nimetas raketikatsetust ennekuulmatuks. Ta kurtis, et see ähvardab piirkonnas valitsevat rahu ja julgeolekut.

Tegemist on sel nädalal juba teise Põhja-Korea relvakatsetusega. Neist esimese puhul prooviti pikamaa tiibraketti, millel on võimekus jõuda näiteks Jaapanisse ja mis võib samuti kanda tuumalõhkepead. Põhja-Korea ise nimetas seda „suure tähtsusega strateegiliseks relvaks“. Tiibrakettide katsetusi ÜRO aga ei keela.