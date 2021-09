PILLID PALGE! Politsei- ja piirivalveameti puhkpilliorkestri saatus on selgunud

„Meie jaoks on oluline kutselise puhkpillimuusika jätkuv toetamine, et hoida elus puhkpilliorkestri järjepidevust ja traditsioone. Tegemist on Eestile kui riigile, aga eriti siseministeeriumi valitsemisalale olulise sümboliga, mille kõrgeim eesmärk on alati olnud ühtsustunde loomine. Seetõttu on eriti märgiline, et orkestri nimi sisaldab edaspidi nii Tallinna, Eesti pealinna ja suurima omavalitsuse nime, kui ka viidet politseile. Nii oli see ju ka praeguse orkestri eelkäija, Tallinna Politseinike Kogu Puhkpilliorkestriga,“ ütles siseminister Kristian Jaani. Minister lisas, et on rahul koostöökokkuleppe tingimustega, mille järgi saavad võimaluse jätkata kõik 34 orkestri liiget.