President Kersti Kaljulaid saab 35 000 maksva mahtuniversaali  

Hanke eesmärgiks on mahtuniversaalsõiduauto kasutusrendile võtmine koos lisateenustega, selgitas Mattias Tammet presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonnast. „Hanke eeldatav maksumus on 35 000 eurot, see sisaldab lisaks liisingmaksele ka lisateenuseid -nt kindlustust, hooldust, asendusauto jm. Tegeliku maksumuse saame teada, siis kui hankeleping on sõlmitud,“ ütles Tammet Õhtulehele.