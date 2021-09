Martin Helme: majanduskasv, mida praegu nauditakse, on minu töö tulemus 

„Vabandust, missugune miljardiline auk? Sellel aastal on 500 miljonit suurem maksulaekumine kui arvati. Järgmisel aastal 600-700 miljonit suurem. See arvutus, mis pannakse tabelisse, kus meile öeldakse 2020. aastal - pandeemia tingimustes! -, et meil on prognoos, graafik jookseb kümnendi keskele, kus laekumised on sellised ja kulud sellised... Sellega ei ole mitte midagi peale hakata! Hea küll, ma olen nõus, et ametnikud peavad selle tabeli ära täitma, aga sellega ei ole midagi peale hakata. Nii, nagu nüüd ongi selgunud, et see oli täiesti puusse. Kaotada oma ööund selle pärast, et mõnel aastal on 200-300 miljonit selles tabelis miinuses, on täiesti mõttetu tegevus,“ seletas Helme.