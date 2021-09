President Kersti Kaljulaid avameelses intervjuus: ma ei ole feminist, aga Eesti ühiskond on niivõrd šovinistlik, et siin kõlavad minu tavapärased mõtted feministlikena

Juuniküüditamise aastapäeva mälestustseremoonia Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaalis. Foto: Martin Ahven

Vabariigi president Kersti Kaljulaid andis TV3 telesaates „Laser“ intervjuu, kus rääkis teemadel, millel ta viimase viie aasta jooksul presidendina varasemalt sõna pole võtnud. Kaljulaid leiab, et naiste ja meeste ebavõrdsus on suur probleem, millele sageli igapäevaselt ei mõelda. Kaljulaid kommenteeris ka isiklikke rünnakuid, mis on olnud suunatud näiteks peaminister Kaja Kallasele ja mida meesoost poliitikud kogema ei pea – see on presidendi arvates püüd naist ebaadekvaatsena tundma panna.