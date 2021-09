Ministrid küsivad palgatõusu õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja kultuuritöötajatele 

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et head majandusolukorda tuleks kasutada, et liikuda sinnapoole, kus riik ei kuluta rohkem kui on tulu, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Seega tuleb tema sõnul maksuraha eest tehtavad kulud vaos hoida ning leida ka kokkuhoiukohti. Tänu prognoositust paremale majanduskasvule saab leevendada varasemaid kokkuhoiuplaane.

Teisipäeval räägiti valitsuskabinetis palgast. „Nii õpetajate palk, õpetajate-haridustöötajatega on seotud kultuuritöötajate palk, sisejulgeoleku palk, kui räägime päästjatest, aga ka politseinikest, aga ka sotsiaalhoolekanne – need on valdkonnad, kus see mure on kõige teravam. Nendesse valdkondadesse ka minu soov on eelarve tegemise käigus seal lahendus leida," rääkis Pentus-Rosimannus.

„Loodan, et siia ka mingi leevendus tuleb, sest keskmine palk läheb eest ära. Inflatsioon on kõva ja tekib oht, et meil avalikus sektoris inimesed lahkuvad või me ei leia inimesi sinna tööle,“ sõnas riigihalduse minister Jaak Aab.

Siseminister Kristian Jaani ütles, et siseministeeriumi prioriteet on siseturvalisus, täiendavate õppekohtade loomine sisekaitseakadeemias, küberturvalisus ning politseinike ja päästjate palgatõus.

„Palgavajadus on 30 miljonit, et 2025. aastaks oleks siseturvalisuse miinimumpalk 1,2 Eesti keskmisest,“ märkis Jaani.

Rahandusministri sõnul on täpsetest numbritest seoses palgatõusudega veel vara rääkida.

„Ma arvan, et tajumaks, millistest suurusjärkudest me räägime, siis saab öelda, et üks protsent täiendavat palgakasvu nendes sektorites on umbes nelja ja poole miljoni suuruse mõjuga eelarvele,“ ütles Pentus-Rosimannus.