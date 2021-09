KRUTSIFIKS NURKA VISATUD: Hispaania piiskop armus satanistist erootikakirjanikku 

Noor piiskop Novell jäi kirikule silma erakordse innukusega, nimelt korraldas ta eksortsismi ehk kurjade vaimude väljaajamise seansse, samuti toetas kirglikult nõndanimetatud ümberkasvatusteraapiat homoseksuaalidele, kirjutab Independent. Ent selles loos on neist tegevustest märkimisväärne just esimene, deemonitega võitlemine. Selle käigus juhtus ta kokku satanisti Silvia Caballoliga. 28aastane Caballol tegutseb psühholoogina ning vabast ajast kirjutab vürtsikaid armastusromaane. Lihtsalt öeldes pesuehtsat erootikat. Piiskop armus temasse ülepeakaela.

On mõnevõrra irooniline – seda võiks muidugi öelda kõigi selle armuloo aspektide kohta –, et Novelli kiindumus kuulub naisele, kelle romaane iseloomustab just nimelt mängimine eetikanormide ja kirgliku külgetõmbega. Ka põrgu valitseja figureerib tema teostes sageli.

Hispaania meediaga suhelnud kolleegid leiavad, et Novelli puhul ei valmista muret mitte pelgalt tema loobumine lihasuretamisest ehk tsölibaadivandest, vaid miski hoopis suurem, jubedam ja müstilisem. Nimelt kardavad mõned kirikutegelased, et piiskopi võrgutas ära Saatan ise. Et ta on vanakuradist vaevatud, kes kontrollib teda ja paneb teda jumalavallatuid tegusid korda saatma. Mõned aga arvavad, et ta on lihtsalt ära pööranud ja seda täiesti ilmalikus mõttes.