Mihhail Kõlvart | Praegu peame valmistuma revaktsineerimiseks 

Tallinnas on tänaseks vaktsineeritud 60 protsenti 12-aastastest ja vanematest elanikest, kuid see ei ole veel piisav, et viiruse kolmandaks laineks hästi valmis olla. Täna ei ole veel hilja üles ehitada süsteem, mis esimese ja teise laine ajal jäi tegemata. Teiseks tuleb teadvustada, et koroonapandeemia on meid mõjutav pikaajaline kriis, millele ei ole lihtsat lahendust, vaid peame pika aja jooksul rakendama erinevaid meetmeid.