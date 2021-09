Väikelaps jäi Põhjakeskuse eskalaatori vahele kinni ja kaotas kaks sõrme 

Keskuse juhataja Tiiu Onga rääkis Delfile, et liikus laps eskalaatori suunas ja kukkus sellele kätega peale.

Koheselt kutsuti lapsele ka kiirabi ning laps toimetati keskusest minema. Laps polnud keskuses teatavasti üksi, kuid pereliikmete täpsema asetsemise kohta ei soovinud Onga infot jagada, kuna tegemist on pere jaoks vägagi šokeeriva sündmusega.

„Tegemist on absoluutselt õnnetusjuhtumiga ja mul on siiralt kahju, et nii läks,“ märkis Onga.