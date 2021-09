MIDA TA PLAANIS? Pääsküla bussipeatuse plahvatuse korraldaja kodust leiti automaat ja suures koguses laskemoona 

Märtsis plahvatas Tallinnas Vana-Pääsküla bussipeatuses lõhkekeha, mis tekitas kergemaid vigastusi kahele läheduses viibinud naisele. Juhtum võinuks palju kurvemalt lõppeda, sest pomm plahvatas vaid osaliselt. 6. oktoobril toimub kõnealuses asjas Harju maakohtus eelistung. Prokuratuur süüdistab 55aastast meest ühtekokku mitmes paragrahvis – plahvatuse tekitamises, lõhkeaine, lõhkeseadeldise, tulirelvade ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning mõrvakatses. Prokuratuuri teatel selgus uurimisega, et mees valmistas pommi kodus ja pani selle bussipeatuses plahvatama. Kurjategija peeti kinni juba järgmisel päeval ja ta on vahi all olnud tänaseni. Tema kodu läbiotsimistel leiti ja ka kahtlustatav ise andis välja ebaseaduslikke relvi, nende olulisi osi, automaattulirelva ja suures koguses lahingumoona. „Samuti näitas kahtlustatav uurijatele ette koha, kuhu ta oli enda sõnul visanud seadeldise valmistamisest üle jäänud lõhkeaine trotüüli,“ selgitab prokuratuuri pressiesindaja Marie Aava. „Kuna kahe inimese tapmine üldohtlikul viisil kvalifitseerub karistusseadustiku järgi mõrvaks, esitati mehele muu hulgas süüdistus mõrvakatses,“ lisab ta. Uurimist korraldas kaitsepolitseiamet.