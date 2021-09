Ma olen vanuses 30+, aga mul tekivad ikka veel nahale vistrikud. Miks?  

Kuigi aknelist nahka võib meikida, on mitmeid koostisaineid mõistlik vältida, sest need võivad nahapoore ummistada. Näiteks kakaovõi, mineraalõlid ja sünteetiline lanoliin võivad aknet süvendada. Soovitatav on valida pigem vee baasil loodud tooteid, eriti hea on veel, kui toodetel on märge, et nad ei ummista poore. Meigikreemi asemel võiks katsetada hoopis mineraalpuudrit – viimane lubab nahal hingata.