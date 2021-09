DISTANTSÕPE PRESSIB PEALE! „Kool ei tegele enam õppetöö, vaid meditsiiniliste küsimustega!“ 

Pärnumaal läks Audru kool 13. septembrist distantsõppele, kuna üle poole õpilastest olid lähikontaktsed. „Kooli ei ole kiirteste veel saabunud,“ sõnab Audru kooli direktor Peep Eenraid. Seega tegid PCR-testi ainult õpetajaid ning õpilased jäid koju isolatsiooni ega pidanud testima. Eenraid sõnab, et praegu on veel vara öelda, kas testimise abil saab koole lahti hoida, kuna õppeaasta alles algas. „Meil on kindel plaan, et juba järgmisel esmaspäeval oleme tagasi koolis,“ lisab ta.