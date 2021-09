EESTI ESIKOHAL! Liba-Nobeli võitnud teadustöö leidis, et korrumpeerunumates riikides on ka tüsedamad ministrid

Foto: Vimeo kuvatõmmis (Annals of Improbable Research)

Liba-Nobelite auhinnatseremoonia toimus sarnaselt mullusele ka tänavu vaid veebi vahendusel. All paremas kaadris kõnealuse töö autor Pavlo Blavatskyy.

Möödunud nädalal jagati n-ö omapäraste teadustööde auhindu ehk Ig Nobeli preemiaid. Nagu igal aastal, teenisid auhinna mitmed huvitavad teadustööd. Majanduse „liba-Nobeli“ teenis sel korral teadlane Pavlo Blavatskyy, kes avastas endiste idabloki riikide näitel, et valitsusse kuuluvate ministrite kogukus on seoses riikide korruptsioonivabaduse indeksiga. Selgus, et kõige vähem korrumpeerunud Eestis oli ka keskmise ministri hinnanguline kehamassiindeks väikseim.