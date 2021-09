Seetõttu võidavad nende riikide elektritarbijad, kus asub konkurentsivõimeline elektritootmine, kaotavad need, kes loodavad sellise soodsa elektri impordile. Uute kaablite ehitamine pole alternatiiv, selles on meist rikkamad riigid igal juhul edukamad. Hinnaerinevuse kinnimaksmine Skandinaavias asuvale elektritootjale pole lihtsalt talle lisakasumi tekitamine, tegu on ka olulise maksuküsimusega.