INFOMÜLGAS! Keskkonnasõbrad nõuavad riigi käest metsaandmeid kohtu kaudu 

Foto: Kollaaž (2 × lugeja foto)

Teisipäeval jõudis kohtus arutusele nelja keskkonnaorganisatsiooni nõudmine saada ligipääs metsastatistika alusandmetele. Ehkki Aarhusi konventsiooni kohaselt peab olema keskkonnaandmetele vaba ligipääs, on keskkonnaagentuur püüdnud neid kiivalt enda teada hoida. Pole ka ime: nagu Õhtuleht on varemgi kajastanud, haigutavad andmetes 100 000 hektari suurused anomaaliad ning kui Eesti teatab maailmale, et meie metsad seovad süsinikku, siis tegelikult on vastupidi. Kogu see segadus võib riigilt röövida sadu miljoneid.