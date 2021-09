KÄERAUAD JA RAHUSTUSVOODI: vang sai valuraha vägisi korraldatud vagiina läbiotsimise eest 

Sundgünekoloogilise kontrolli teinud vangla: „Kinnipeetav ähvardas end vigastada ja tappa. Tegemist oli stressirohke olukorraga. Käeraudu kasutati 11 minuti kestel. Rahustusvoodisse paigutati kaebaja viieks minutiks.“ Foto on illustratiivne. Foto: Vida Press

Kevadel tahtevastase vaginaalse läbivaatuse eest riigilt valuraha saanud naisvang on üks väheseid, kes julges selle protseduuri tõttu riigi vastu kohtusse minna. Inimese intiimsete õõnsuste läbiotsimine on tundlik teema, mis on Eesti seadustes selgelt reguleerimata.