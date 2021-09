Doktoriõppe stipp kaob: riik tagab doktorantidele koos töökohaga keskmise palga 

INFOPUUDUS: Eesti Maaülikooli doktorant Heiki Lill ütleb, et kuidas doktorantide käsi sügisest käima hakkab, seda ei tea mitte keegi. Foto: Aldo Luud

„Enamasti on doktorantidele tehtud nooremteaduri ametikoht või pool ametikohta ja nad peavad õpetama tudengeid. See on ka üks põhjusi, mis doktorandid oma õpinguid ära ei lõpeta. Nad on loengute andmisega nii koormatud, et doktoritööle jääb üsna vähe aega ja seda isegi poole kohaga. Aga mis edaspidi juhtuma hakkab, seda ei tea praegu mitte keegi,“ ütleb Eesti maaülikooli tehnikainstituudi doktorant Heiki Lill.