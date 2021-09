Juhtkiri | Rohkem sisu riigikokku 

Ka president Kersti Kaljulaid ütles riigikogu istungjärgu avamisel, et rahvas ei usalda riigikogu. Ta tõi välja, et otsustavad ametnikud, kes seda ei peaks tegema, ja samal ajal riigikogu ei taha otsustada. Mõned otsused sünnivad seal piinlikult kaua, mõned on justkui lõpmatult õhus.

Riigikogu on muutunud vaikselt nokitsemise kohaks, kus peenhäälestatakse, sõnastatakse ringi, otsitakse kompromissi. Millal oli riigikogu viimati tõeline arvamusvahetuste plats, kus oli näha mõne tõeliselt midagi muutva idee arengut, mitte mingile kinnisideele häälte kokku poliittehnoloogitsemist? Kas sina tead, mis on riigikogu päevakorras? Kes on need inimesed, kes peaksid otsustama? Jah, on tuntud nägusid, ent liiga palju on ka avalikkusele tundmatuid riigikogulasi.

Maailm muutub üha kiiremini. Arenguks ei piisa ühe üksiku ametniku või ametkonna valdkonna edendamisest. Rohkem on vaja sünergiat ja visiooni. Kuhu ja kuidas tahame üldse edasi minna? Vaja on tegelda teemadega, mille mõju on pikk ja sageli hoomamatu, mitte takerduda asendustegevuste tühistesse vaidlustesse. 2001. aastal loodud ID-kaardi sünni ajal kõlas arvamusi seinast seina, muuseas arvati, et see on mõttetu e-valitsuse eliidi plastik. 20 aastat hiljem ei kujuta keegi elu selleta ette. Mis on aga praegu need lahendused ja idee, millega siin riigis tegeldakse, mis muudavad meie elu sama revolutsiooniliselt? Isegi kui selle käigus eksitakse, aga vigadest õppides ja arenedes?