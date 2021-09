Afganistani naabrid ei allkirjastanud riigi põgenike abistamise kokkulepet 

See ei tähenda, et naabrid päris vait oleksid – Reuters kirjutab, et Tadžikistan lubas iseseisvalt abi pakkuda tervelt 100 000 afgaani põgenikule, Usbekistan lubas oma maad transiidiks kasutada. Pole siiski teada, kui suurt arvu afgaane kumbki riik reaalselt abistanud on. Pakistan lubas riiki paar tuhat inimest, kes on seotud näiteks diplomaatilise tööga. Mõnede MTÜde töötajatele lubas Pakistan kuuajalist lühiviisat riigi läbimiseks. ÜRO pagulasameti andmeil põgenes möödunud aastal enim afgaane Pakistani ja Iraani. Kui paljudel praegu naabermaadesse pääseda õnnestus, jääb ebaselgeks. Kõik riigist välja viivad suuremad teed kubisevad Talibani kontrollpunktidest, mis ei luba läbi näiteks meessaatjata liikuvaid naisi.

Mis puudutab näiteks Pakistani, on tegemist riigiga, millel on Talibaniga vanad sidemed ja kelle kaitseteenistus mängis Ameerikaga aastaid topeltmängu. Veelgi enam tasub silmas pidada Pakistani vaenulikku suhet oma teise naabri Indiaga. Kahe suure riigi vastastikust antipaatiat ei saa alahinnata. Rivaliteet Indiaga on Pakistanile vaat et olulisem kui mõned tolmused terroristid, kes end siin-seal õhku lasevad. Isegi kui islamiäärmuslaste käe läbi on Pakistanis viimastel aastatel hukkunud tuhandeid inimesi. Isekeskis rõõmustavad mõned Pakistani kõrgemad ametnikud talibite valitsuse üle, sest näevad selles islami võidukäiku, alandust USA-le ning muidugi, mis eriti magus, alandust Indiale, kes Kabuli endist valitsust kopsakate toetustega ülal aitas hoida.