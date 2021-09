Kersti Kaljulaid | Riigikogu liikme tänane palk on ebaatraktiivne 

On täiesti kindel, et paljudele võimekatele inimestele on tänane riigikogu liikme palk lihtsalt ebaatraktiivne. Loomulikult on rahvaesindaja töö midagi, mida ei tehta raha pärast, siin saalis on aated ja vaated ja soov Eestit oma valijate soovi järgi vormida, kuid riigikogu liige on ikkagi Eesti riigi tippjuht – kõik 101 – ja palk peab olema motiveeriv.