Kaja Kallas soovitab kaotada Hiiumaal koroonapiirangud 

„Eestis on üks maakond, kus elavad inimesed on vaktsineerimises olnud eriti eeskujulikud – see maakond on Hiiumaa. Hiidlaste seas on täiskasvanutest ennast vaktsineerinud juba 73,3% ning riskirühmade seas on see protsent veelgi kõrgem. Näiteks üle 60aastate seas on end vaktsineerinud suisa 86,4% hiidlastest,“ kiidab peaminister Kallas sotsiaalmeedias Hiiumaad.