Protestiliikumine tõi ühise lipu alla nii kremlimeelsed kui ka Eesti rahvuslased 

On 21. jaanuar ja protestideni, mil Eesti tänavatele tulid korda looma koertega politseinikud, on veel ligi kolm kuud. Kuid selle jaanuarikuu päeva õhtul pannakse Tartu maanteel asuvas Shisha Houses paika lahinguplaan, mille kõik punktid on suuremal või vähemal määral suunatud koroonapiirangute vastu, kusjuures plaanist ei puudu ka viide „spetsiaalsetele võtetele“, mida toona veel ei täpsustatud.