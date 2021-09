Eestlane Inglismaalt | Põgenikepaat tagasi või kummuli - ehk kuidas britid võitlevad ebaseadusliku migratsiooniga 

Paatidega on nii, et kui neid ringi ehk tagasi keerata ei taheta, siis saab nad üsna hõlpsasti kummuli keerata. Kummipaadiga on veel kergem, torkad korra ja ongi pihtas-põhjas. Sest põgenikud, eriti need päris sõjapõgenikud on nõus pärast kõiki vintsutusi parema meelega meres hulpima, kui otsa ringi keerama. Smugeldajad õpetavad põgenikele enne niigi ohtlikku merereisi maailma kõige tihedama laevaliiklusega väinas, kuidas paati uputada(!), sest Briti vetelpäästjad on kohustatud merehädalisi aitama ning nood ükshaaval veest välja noppima. Ja nii muutub paatide ümber- ehk tagasipööramise operatsioon hoopis päästeoperatsiooniks, mis nõuab palju rohkem aega ja raha. Ainuüksi ühe asüülitaotluse menetlemiseks kulub 14000 naelsterlingit ning tuleb meeles pidada, et iga immigrandi staatust tuleb käsitleda individuaalselt. Pateli ettepaneku vastu on ka rahvusvaheline merendusseadus, mille kohaselt on iga riigi rannavalvel kohustus merehädalisi aidata ja päästa, rääkimata 1951.aasta rahvusvahelisest pagulaste õiguste konventsioonist. Itaalia juba proovis paadipõgenikke mitte riiki lasta, kuid see kukkus neil tänu rahvusvahelisele hukkamõistule ja survele kiiresti läbi.