Kolmbveerand Eesti võõrtöölistest on pärit Ukrainast

Hetkel on Eestis 19 000 lühiajalise tööloaga välismaalast ning lisaks elab siin 9000 välismaalast, kellele on antud pikaajaline elamisluba töötamise eesmärgil. Umbes kolmveerand võõrtöölistest on pärit Ukrainast.