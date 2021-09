ELEKTRIHIND PÜSTITAB REKORDEID! „Kui valusalt võib see lüüa neid, kel niigi kitsas elu.“ 

Õhtulehega rääkinud Nilsil oli varem Imatra Elektri börsipakett, kuid selle ostis ära Elektrum. Nüüd on tal Elektrumi börsipakett. 2020. aasta septembris oli Nilsi elektriarve 60,91 eurot. Selle aasta augustis oli see summa aga 90,89. Tarbitud kilovatid suuresti ei muutunud. „Seega võib öelda, et elektriarve on suurenenud koos aktsiiside ning võrgu- ja taastuvenergia tasudega umbes kolmandiku,“ lisab Nils.