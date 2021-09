„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Heimar Lenk suure juubeli eel: muretseda tasuks vaid oma tervise pärast, muul pole tähtsust 

Heimar on õppinud Tallinna Polütehnilises Instituudis majandust ja kaugõppes Moskva Riiklikus Ülikoolis teleajakirjandust. Ta on töötanud ajalehtede Säde, Õhtuleht, Rahva Hääl ja Noorte Hääl juures, Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis. Ta on olnud 12 aastat NSV Liidu Kesktelevisiooni korrespondent Eestis.