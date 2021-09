OTSE | Kersti Kaljulaid: riigikogu peab olema see, keda rahvas usaldab. Ei ole aus, et uue õiguste ja vabaduste tasakaalu üle otsustavad ametnikud

„On see ametniku süü, et ta on otsustanud, kui poliitik seda teinud ei ole? Ei ole. Ametnik peab kuidagi ju otsustama, kui poliitiline juhis puudub. Eesti ametnik tajub vastutust, ta ei jäta ühiskonda otsuseta. Aga ta ei peaks otsustama. Poliitik peaks,“ lausus riigipea, lisades, et ei ole aus, et uue õiguste ja vabaduste tasakaalu üle otsustavad ametnikud – PPA juht, Kaitseväe juht, haiglate ja kiirabide juhid, ettevõtete juhid.

„See tasakaal on teie teha, armas riigikogu. Avalikkuse pahameel, kusjuures, langeb pigem neile, kes otsustasid. Mitte riigikogule. Aga – pikaajaline mõju seal tagaistmel toimetamisest tekib siiski ka riigikogule,“ lausus president Kaljulaid.

„Mina tahaks, et kõik sellised kokkulepped sõlmitakse riigikogus, mitte ei saabuks riigikogusse vastuvõtmiseks. Et riigikogu komisjonide roll ei piirduks kunagi vaid eelnõudesse muudatuste sisseviimisega, millest täna samuti suur osa on toodud ministeeriumiametnike poolt ja initsieeritud riigikogu välistest kommentaaridest tekstidele. Et sisulised, keerukad ja alati kellegi jaoks ka ebamugavad kokkulepped ning kompromissid tekiksid läbipaistvalt, sisulistes aruteludes ja siin saalis,“ ütles Vabariigi President.