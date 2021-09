Mikk Tarrastelt välja mõistetud tsiviilhagid on jõustunud  

Mikk Tarraste kaitsja vandeadvokaat Rünno Roosmaa ütles, et kohtutäituri poolt talu müüki panekust on kaitsealusele tulnud teade. „Kui keegi ei vaidlusta tsiviilhagide osas kohtulahendit, siis selles osas saab kohus otsuse jõustada, mida ka Pärnu maakohus juulis tegi,“ selgitas Roosmaa Õhtulehele. Pärnu maakohus on rahuldanud kannatanute tsiviilhagid ja mõistnud Tarrastelt välja üle 334 000 euro.

Roosmaa märkis, et üks osa kaitsest oligi kohtuasjas rajatud just kahjude vabatahtlikule hüvitamisele, mis vahialuse korral saab seisneda eelkõige nõustumises, mitte vaidlustamises jms. „Tegu on nii öelda karistust kergendava koosseisulise asjaoluga . Surma teadupärast tagasi ei pööra ning ainus reaalne asjaolu kannatanutele ongi kahjude raha, mis laekuks täitemenetluse kaudu,“ selgitas ta. „Seepärast oli äärmiselt oluline Mikk Tarraste poolne kahjunõutega nõustumine ning nende mitte vaidlustamine, mis omakord iseloomustab inimest ja üldsegi mitte halvast küljest. See peaks olema arvessevõetav karistuse juures,“ rääkis ta.